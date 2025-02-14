Москва, 14 февраля, 2025, 17:34 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов бывшего советника представительства РФ при ООН в Женеве Бориса Бондарева. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Global Look Press

В Минюсте уточнили, что бывший дипломат распространял недостоверные сведения о решениях и политике российских органов власти. Кроме того, он предоставлял ложную информацию, направленную на создание негативного образа Вооружённых сил РФ.

Также Бондарев выступал против проведения спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января иноагентом признали журналиста и телеведущего Владимира Раевского. В Минюсте отметили, что он выступал на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, а также создавал и распространял материалы иноагентов. Помимо этого, журналист сотрудничает с организацией, признанной в России нежелательной.

7 февраля в реестр иностранных агентов был внесён журналист Валерий Панюшкин. Уточнялось, что он принимал участие в создании сообщений и материалов иноагента и выступал против проведения специальной военной операции.

14 февраля Минюст запустил новую форму реестра иноагентов, в которую добавили новые инструменты для работы с информацией. Пользователи смогут сортировать данные по категориям лиц, дате внесения и причинам внесения в список, а также по другим параметрам. Кроме того, теперь можно экспортировать данные реестра в виде электронной таблицы.