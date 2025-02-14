Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты поддерживают усилия по ограничению миграционных потоков в Европе. Об этом заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Никто не голосовал на выборах за то, чтобы открыть шлюзы для миллионов неподготовленных мигрантов. Но знаете, за что они голосовали? В Англии — за Brexit. Согласны вы с этим или нет, но они сделали свой выбор. И всё больше людей по всей Европе отдают голоса за политических лидеров, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции», — отметил политик.

Вэнс также уточнил, что США выступают в поддержку инициатив европейских политиков по ограничению неконтролируемой миграции, хотя, по его словам, принятие окончательного решения всё равно остаётся за гражданами Европы.

Как передавало ИА Регнум, 29 января бундестаг принял резолюцию ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики. В её поддержку проголосовали 343 депутата, в том числе от «Альтернативы для Германии». Резолюция предполагает долгосрочный контроль на границах ФРГ, а также отказ во въезде иностранцам, не имеющим разрешения на пребывание в стране. Кроме того, предлагается немедленно брать под стражу тех, кто обязан покинуть Германию. Однако уже 31 января бундестаг отклонил данную инициативу.