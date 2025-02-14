Москва, 14 февраля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Компания VK впервые проведет женский форум. Мероприятие состоится 5 марта в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

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«Форум станет площадкой для авторов, которые стремятся успешно реализовать себя в разных сферах жизни. Участники форума поделятся опытом о том, как находить баланс между различными направлениями деятельности и успешно в них развиваться», — заявили организаторы форума.

В программе «Форума в большом городе» предусмотрены открытые диалоги и мастер-классы, которые раскроют темы общественно-политической деятельности, медиа, спорта, медицины, культуры и других сфер.

Гостями мероприятия станут блогеры, медиаменеджеры, авторы контента и креаторы, которые используют цифровые платформы для самореализации. О том, как современные медиатехнологии влияют на развитие индустрии, расскажет директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова и главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева поделятся способами создания вовлекающего контента.

Солистка Мариинского театра Мария Хорева, директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова, актриса Анна Михалкова, историк искусств Вика Чума и публицист, журналист и креативный консультант Алена Долецкая обсудят развитие и эволюцию культурного кода России, а также его скрытые смыслы.

Как сообщало ИА Регнум, VK вместе с МГУ имени М. В. Ломоносова и научпоп-блогерами запустили интерактивную карту научных достижений России. На карте уже указаны 80 открытий, которые были сделаны в 40 населенных пунктах страны. Их число будет увеличиваться постоянно. Сейчас над пополнением контента работают более 100 авторов популярных сообществ «ВКонтакте» о науке, технологиях и образовании.

В Москве 9 ноября компания VK при поддержке госкорпорации «Росатом» провела открытый научно-популярный фестиваль «ВНауке 2.0», участниками которого стали более 10 тыс. человек. Мероприятие прошло в музее «АТОМ» на площадке ВДНХ. За фестивалем наблюдали более 700 тыс. человек через онлайн-трансляцию. Мероприятия включало в себя три тематические лаборатории: «Лабораторию знаний», «Лабораторию будущего» и «Лабораторию жизни».