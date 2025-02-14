Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Об этом заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

«Самая большая угроза в отношении Европы — та, о которой я беспокоюсь, не Китай и не Россия. Угроза внутри», — отметил он.

Американец добавил, что администрация президента США Дональда Трампа всерьёз обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы в Европе уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии.

Вице-президент США также выразил уверенность, что сделка по Украине действительно может быть достигнута.

Как передавало ИА Регнум, Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля 2025 года. Участники форума обсуждают «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. В конференции принимают участие спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.

14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители России не примут участие в Мюнхенской конференции.