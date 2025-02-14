Москва, 14 февраля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов социолога Льва Гудкова, а также журналистов Алексея Кунгурова и Сергея Ауслендера.

Валерий Левитин/РИА Новости Лев Гудков (физическое лицо, признанное иноагентом)

«14 февраля 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С. Д. Ауслендер, Б. А. Бондарев, Л. Д. Гудков, А. А. Кунгуров, Н. В. Парменов», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что все они принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях. Кроме того, Гудков, Бондарев, Кунгуров и Парменов выступали против проведения спецоперации на Украине.

В конце января в перечень иноагентов был внесён журналист и телеведущий Владимир Раевский, который выступал на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, а также создавал и распространял материалы иноагентов.

Иноагентами также признаны военный обозреватель Илья Абишев,педагог и писательВадим Зицер, блогер Антон Суворкин (Anton S), журналисты Дмитрий Сухарев, Андрей Новашов и Елизавета Фохт-Бабушкина.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минюст запустил новую форму реестра иноагентов, в которую добавили новые инструменты для работы с информацией. Пользователи получат возможность сортировать данные по категориям лиц, дате внесения и причинам внесения в список, а также по другим параметрам. Также появилась функция экспорта актуальной версии реестра в виде электронной таблицы.