Варшава, 14 февраля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Министр обороны США Пит Хегсет исказил русскую пословицу и посоветовал во время переговоров «не доверять, но проверять», выступая 14 февраля на совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышом в Варшаве.

Global Look Pres

Говоря о переговорах по украинскому урегулированию, он отметил, что необязательно доверять кому-то, чтобы вести диалог, и добавил, что так говорил бывший президент США Рональд Рейган.

«Но, как говорил Рональд Рейган, если вы доверяйте… не доверяйте, вы проверяйте», — сказал Хегсет в выступлении, которое транслировал сайт Пентагона.

Рейгану о русской пословице «Доверяй, но проверяй» рассказала советница, писательница Сюзанна Масси. Бывший американский лидер захотел с ней работать после того, как прочел ее книгу «Земля Жар-птицы: красота Древней России».

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2021 года Масси, ранее принявшая православие, попросила предоставить ей российское гражданство. Указ о гражданстве для экс-советницы Рейгана президент России Владимир Путин подписал 30 декабря того же года.

Масси умерла 26 января 2025 года в возрасте 94 лет в штате Мэн. Она завещала развеять часть ее праха в Павловском дворце возле Санкт-Петербурга и передать личный архив в Президентскую библиотеку города.