Анапа, Краснодарский край, 17 февраля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Корпорация МСП открыла горячую линию для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате разлива нефтепродуктов из танкеров в акватории Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Предприниматели могут получить юридические консультации и информацию о специальных мерах поддержки.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Корпорация МСП уже инициировала для местного бизнеса в сфере гостиниц и общепита упрощенный процесс реструктуризации кредитов, обеспеченных гарантиями и поручительствами корпорации, а также направила в банки-партнеры рекомендацию по реструктуризации иных кредитов.

«Накануне начала туристического сезона малый и средний бизнес Анапы и Темрюкского района оказался в сложной ситуации. Корпорация МСП готова оказать предпринимателям необходимую поддержку и открыла специальную горячую линию, где можно узнать обо всем, что касается получения помощи», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что каждое обращение на горячую линию по федеральному номеру телефона 8-800-100-11-00 (добавочный 8) будет рассматриваться индивидуально в приоритетном порядке. «Для оперативного решения вопросов мы работаем в связке с профильными министерствами и ведомствами и регионом», — добавил Исаевич.

Правительственная комиссия для координации работ по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе под председательством виде-премьера Виталия Савельева поручила Корпорации МСП и Банку России открыть горячую линии для поддержки малого и среднего бизнеса Анапы и Темрюкского района.

В августе 2024 года Корпорация МСП уже организовывала специальную горячую линию для малого и среднего бизнеса приграничных регионов с режимом контртеррористической операции. Более 80% обращений от предпринимателей касалось правовых вопросов и специальных мер поддержки для них. Также представителей бизнеса интересовали льготный лизинг, получение займов в государственных микрофинансовых организациях, помощь с заключенными контрактами по 223-ФЗ и 44-ФЗ.