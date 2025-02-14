Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Ростовский областной суд приговорил к 13 годам колонии Евгению Рябову, обвиняемую в госизмене. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По версии следствия, в январе 2023 года россиянка через мессенджер передавала представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военных объектов, которые могли использоваться против безопасности России. Правоохранительные органы задержали Рябову в Ростовской области, против неё возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Рябову к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы сроком на один год», — сообщили в прокуратуре.

Также 14 февраля Севастопольский городской суд приговорил гражданина иностранного государства к 14 годам колонии за шпионаж в интересах украинских спецслужб. Мужчина передавал представителям ГУР разведданные о дислокации на территории региона техники и личного состава ВС России.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года была задержана сотрудница одной из воинских частей Южного военного округа. По данным ФСБ, жительница Ростова-на-Дону через мессенджер вступила и поддерживала контакт с представителем украинской разведки. Женщина собирала различного рода сведения об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа.