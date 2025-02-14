Москва, 14 февраля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Вице-президент Джей-Ди Вэнс заявил, что готов приехать в Россию на переговоры по Украине.

Global Look Press

«Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос корреспондента «Известий» на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом в ходе своего выступления на конференции Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа верит в «основанное на разумных договоренностях решение конфликта между Россией и Украиной».

В то же время накануне в интервью американским СМИ Вэнс допускал, что Вашингтон будет усиливать давление на Россию и даже может рассмотреть вопрос отправки американских военных на Украину в случае, если Москва откажется подписывать мирный договор.

Кремль не раз заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине, поэтому если уж стоит давить, то на тех, кто на диалог не согласен. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Россия никогда не была против мирного урегулирования конфликта, но мир должен быть долгосрочным и учитывать реальное положение вещей — как ситуацию на фронте, где российские войска успешно продвигаются вперед, так и факт возвращения регионов Донбасса и Новороссии в состав России.

Кроме того, Москва не раз напоминала, что именно глава киевского режима Владимир Зеленский, ставший уже де-юре нелегитимным, запретил себе и украинским представителям вести переговоры с российской стороной.