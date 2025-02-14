Варшава, 14 февраля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Варшава и Вашингтон могут направить на территорию Украины свои компании, но не военнослужащих. Об этом заявил 14 февраля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Pacific Press/Global Look Press

«То, на что мы можем пойти, и полагаю, что сделаем очень скоро, — это направить свои фирмы — польские и американские — в формате joint venture (совместное предприятие)», — сказал он по итогам встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Косиняк-Камыш уточнил, что выступает за то, чтобы на Украину направили компании, занимающиеся инвестициями в оборонную промышленность. По мнению министра, такие финансовые вложения будут «гарантией безопасности».

Глава ведомства также отметил, что 95% техники, гуманитарной помощи, вооружений, которые поступают на Украину, транспортируют через логистический хаб на польской территории. Он считает, что ролью Польши является обеспечение логистики.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава не станет самостоятельно отправлять польских военнослужащих на Украину даже после окончания конфликта с Россией. Он подчеркнул, что осуществить такой сценарий будет возможно только при единогласном решении стран — членов НАТО.