Москва, 14 февраля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Банк России на состоявшемся 14 февраля заседании не обсуждал понижение ключевой ставки. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она добавила, что регулятор рассматривал два варианта: сохранить имеющуюся ставку или повысить.

«Вы видели, наверное, обратили внимание на наш прогноз ключевой ставки и тот интервал, который мы дали. Он предполагает как возможное снижение ставки в этом году, так и возможное повышение ставки в этом году», ― заявила Набиуллина.

Она пояснила, что это будет зависеть от того, как сформируется тенденция.

Кроме того, добавила глава ЦБ, Банк России обсуждал и два варианта сигнала по дальнейшим действиям регулятора: нейтральный и умеренно жесткий. Выбран был второй вариант.

Как сообщало ИА Регнум, совет директоров ЦБ России на первом в 2025 году заседании 14 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. По оценке Банка России, достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернётся к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Также уточняется, что Банк России ожидает постепенного снижения инфляционного давления уже в ближайшие месяцы под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности.

Решение Центробанка сохранить ключевую ставку практически не повлияло на курс рубля. По данным Московской биржи, по состоянию на 13:33 мск 14 февраля курс юаня к рублю составил 12,383 рубля, в то время как до сообщения регулятора китайская валюта торговалась на отметке 12,3765 рубля. По мнению аналитиков, решение ЦБ вряд ли приведёт к изменению курса рубля в ближайшей перспективе.

20 декабря Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Набиуллина вскоре заявила, что жёсткая денежная политика регулятора приведёт к тому, что инфляция будет снижаться в ближайшие кварталы.