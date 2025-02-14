Вашингтон, 14 февраля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Следить за Турниром четырех наций НХЛ неинтересно, так как российской сборной среди участников нет. Об этом заявил нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе с «Матч ТВ» 14 февраля.

Global Look Press

«Я думаю, что не буду включать Турнир четырех наций. А смысл смотреть то, где не участвует сборная России?» — ответил Овечкин на соответствующий вопрос.

Он согласился с тезисом журналиста, что лучше «разгрузить голову» и провести тренировки в Майами во время отпуска.

НХЛ проводит Турнир четырех наций с 12 по 20 февраля в канадском Монреале и американском Бостоне. В соревнованиях, заменивших традиционный Матч звезд, участвуют сборные Канады, Швеции, США и Финляндии.

В двух прошедших матчах канадцы обыграли шведов (4:3 ОТ), а американцы — финнов (6:1).

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В первом периоде матча против «Юты» он отдал результативную передачу и довел свой счет до 1591 очка — 879 голов и 712 передач.

Овечкин оставил позади канадского форварда Фила Эспозито (1590 очков — 717 голов и 873 передачи). Ему осталось забросить 16 шайб, чтобы обойти рекордсмена Уэйна Гретцки (894).