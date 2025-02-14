Севастополь, 14 февраля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Севастопольский городской суд приговорил гражданина иностранного государства к 14 годам колонии за шпионаж в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 276 УК РФ («Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, то есть шпионаж»). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 43-летний гражданин одной из стран СНГ в Telegram передавал представителям ГУР МО Украины разведданные о дислокации на территории региона техники и личного состава ВС России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о госизмене за шпионаж. Было установлено, что 36-летний А. Довгань, проживавший в Ленинском районе республики, собирал и передавал Украине сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ. Заседание проходило в закрытом формате.