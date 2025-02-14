Париж, 14 февраля, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило 14 февраля, что первый в истории астронавт с инвалидностью получил допуск к полету на Международную космическую станцию (МКС).

Global Look Press

«Когда я узнал о наборе в команду астронавтов людей с инвалидностью, я понял, что это мой шанс. Я думаю, что могу донести вдохновляющую идею о том, что наука доступна каждому и что космос потенциально доступен каждому», — сказал британский медик и спортсмен Джон Макфолл на пресс-конференции после завершения встречи министров стран — участниц ЕКА в Париже.

Британец Макфолл, который в 2022 году был включен в резерв астронавтов ЕКА, получил медицинское разрешение на участие в длительной миссии на МКС, хотя точная дата его полета еще не установлена.

В 19 лет Макфолл попал в серьезную аварию на мотоцикле, после которой ему ампутировали правую ногу. После восстановления и освоения протеза он начал заниматься спортом и с 2005 года представлял Великобританию на соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета. В 2008 году он участвовал в Паралимпийских играх в Пекине.

Как сообщало ИА Регнум, космонавт Кирилл Песков отправится на МКС на корабле Crew Dragon 12 марта. В экипаж также входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси. Через несколько дней после прибытия экипажа Crew-10 на станцию корабль Crew Dragon вернет на Землю экипаж Crew-9, включая космонавта Роскосмоса Александра Горбунова и астронавтов NASA Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниту Уильямс.