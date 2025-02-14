Сумы, Украина, 14 февраля, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Российский разведывательный беспилотный дрон снял на видео бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые блуждали по лесу и не могли вернуться в свое расположение. Соответствующие кадры опубликовал 13 февраля Telegram-канал «Два майора».

Операторы БПЛА обнаружили передвижение шатающихся и падающих на землю украинских военных. Российские бойцы организовали за ними наблюдение, чтобы вычислить их пункт дислокации.

«Шатаясь по лесу в режиме автопилота они так и не вывели наших на более крупное скопление врага. Потому что сами не смогли найти его расположение», — написали авторы канала, добавив, что военные ВС России продолжат наблюдать за данным участком местности.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре военнослужащий ВСУ, попавший в плен в курском приграничье, рассказал, что из-за пьянства забыл, возле какого населённого пункта располагалась его группа. По его словам, он и сослуживцы напились, воспользовавшись отлучками командира взвода.

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