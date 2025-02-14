Москва, 14 февраля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Попытки внесли раздор отношения между Россией и Азербайджаном на фоне трагедии с самолетом AZAL в Актау обречены на провал. Об этом 14 февраля на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что две страны объединяет совместная история, перспективы развития и «зона ответственности, в том числе региональная».

«Очень многие хотят в этом половить какую-то свою удачу, а она не будет удачей, потому что попытки вбить клинья между народами, между странами <…> ― это всё обречено на провал», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что Москва готова к решению проблемных вопросов в отношениях с Баку в конструктивном ключе.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в 3 км от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, были 16 граждан РФ, смогли спастись девять из них.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России. 6 января азербайджанский лидер потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Согласно полной расшифровке переговоров экипажа, опубликованной Telegram-каналом Baza. экипаж самолёта «Азербайджанских авиалиний» самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау.