Москва, 14 февраля, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Центральный банк РФ не обладает полномочиями для заморозки вкладов и не нуждается в них. Об этом заявила 14 февраля председатель организации Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Так глава регулятора ответила на соответствующий вопрос.

«У Банка России нет таких полномочий по законодательству, нет. Кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны», — сказала она на пресс-конференции.

Набиуллина также подчеркнула, что это является «бессмыслицей».

Как сообщало ИА Регнум, 13 января пресс-служба Центробанка заявила, что идея заморозки вкладов граждан России абсурдна. В организации пояснили, что такой шаг грубо нарушил бы права граждан и подорвал бы банковскую систему, а также финансовую стабильность страны. Кроме того, в ЦБ назвали вредным мифом якобы имеющую место дискуссию властей о возможности заморозки вкладов.