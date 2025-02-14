Белорецк, Башкирия, 14 февраля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. В Башкирии разгорается скандал из-за возможного участия чиновников и бизнесменов из Белорецкого района в совращении детей-сирот. Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники, целая группировка из представителей «местных элит» годами растлевала несовершеннолетних из интерната, расположенного в 50 км от Белорецка.

В частности, в расследовании журналистов фигурировало имя бывшего главы района Андрея Иванюты, который уже пообещал привлечь к ответственности тех, кто «попрочит его честь и достоинство», пишет UFA1.RU.

«Подаю в суд на недобросовестных журналистов и издания за распространение фейков, ложной информации, которая порочит мои честь и достоинство. Опубликовали мое фото и пишут про меня откровенную ложь. Очень грязную. Я уволился с должности главы администрации Белорецкого района по собственному желанию, живу в Белорецке с семьей. Кому-то явно выгодно порочить меня и моих коллег в глазах людей», — заявил Иванюта.

В самом интернате назвали данные о «сети педофилов» преувеличением. Как пишет издание, сотрудница учреждения на вопрос журналистов коротко, но категорично заявила: «Ничего не было!» Сам скандал сотрудники называют раздутым «на пустом месте».

При этом источники журналистов добавили, что на самом деле расследуется только один эпизод совращения несовершеннолетней неким мужчиной. Имя подозреваемого не приводится.

В июле 2023 года также широкий резонанс вызвала историю с растлением детей в одном из российских интернатов. Тогда был задержан 51-летний санитар психоневрологического интерната по подозрению в изнасиловании троих мальчиков в возрасте 11–12 лет. Мать одного из школьников обратилась в полицию после того, как сын пожаловался ей на педофила.