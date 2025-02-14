Анкара, 14 февраля, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада могли предотвратить украинский конфликт за 24 часа до его начала. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

Степан Петренко/ТАСС

По версии издания, если бы Запад хотя бы за сутки до начала конфликта дал России гарантию, что Украину не примут в Североатлантический альянс (НАТО), то спецоперации бы не было.

«Но тогда США хотели войны. Теперь они хотят мира, и эти изменения связаны с позицией американского президента Дональда Трампа», — указано в публикации.

Аналитик турецкой газеты Абдулкадир Сельви напомнил, что Трамп ранее называл главу киевского режима Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории», ведь каждый раз, возвращаясь после визита в США, Зеленский получал десятки миллиардов долларов.

Однако теперь, когда Трамп стал главой государства и решил провести аудит американских трат, он чётко осознал, что финансовая поддержка Украины является ошибкой.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно говорил о необходимости завершения украинского конфликта. Сперва он заявлял, что на это уйдёт всего 24 часа, однако затем увеличил срок до 100 дней, дав соответствующее поручение своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу.

20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечалось, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны.

Госсекретарь США Марко Рубио 24 января распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Утверждается, что директива коснулась поддержки ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.