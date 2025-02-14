Москва, 14 февраля, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 14 февраля обсудил с членами Совета безопасности итоги своего разговора с президентом США Дональдом Трампом, а также новые контакты с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Обсуждение прошло в закрытой части совещания.

«Безусловно, [обсуждал]», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Совещание с членами Совбеза прошло ранее 14 февраля. Основной его темой была подготовка к сезону паводков и пожаров для минимализации их последствий.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Говорить о сроках очной встречи Путина и Трампа и месте её проведения пока преждевременно, отмечал ранее Песков. Подготовкой мероприятия будут заниматься помощники президентов, добавил он.

Путин ранее подчёркивал, что из-за своей нелегитимности глава киевского режима Владимир Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отмечал глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, указывал Путин.

Ранее Путин отмечал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Президент заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.