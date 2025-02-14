Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Журналисты и пользователи Сети обратили внимание на странное поведение главы киевского режима Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Мюнхене.

Global Look Press

Так, на кадрах заметно, что у Зеленского непроизвольно дергаются брови, голова и плечи. Временами он зависал, глядя в одну точку, а после постоянно тёр нос рукой. Многие комментаторы предположили, что он находился под действием наркотиков.

На поведение Зеленского и прежде не раз обращали внимание. В частности, вопросы вызвало его видеообращение, опубликованное в Сети 17 апреля 2022 года. Тогда он крутился в кресле на рабочем месте, переводил камеру на разные предметы и бессвязно говорил. Пользователи предположили, что Зеленский был пьян или находился «в измененном состоянии».

Днем ранее читатели американского издания The Hill предположили, что психика Зеленского не в порядке. Поводом стали его призывы к мировым лидерам начать беспокоиться из-за «возможного применения Россией ядерного оружия».

Подобное же поведение он демонстрировал и ранее. На опубликованном видео с совещания в Закарпатской области в 2019 году Зеленский заметно нервничает, постоянно осматривается, пьет много воды, а выражение его лица постоянно меняется.

В 2022 году заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что Зеленский употребляет наркотики. По его словам, зависимость Зеленского, «глубоко и безвозвратно» подсевшего на запрещенные вещества, очевидна, она переросла в болезнь.

Позже украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш выразил мнение, что Зеленский поддерживает свою жизнь только благодаря усилиям «очень серьёзных врачей». По словам артиста, о зависимости Зеленского говорят приближенные к нему люди, на это же указывают его внешний вид и мимика.

В Германии 14 февраля открылась Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будут обсуждаться «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. Ожидается, что на конференции выступят более 350 спикеров, в числе заявленных участников — вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог.