Красногорск, 14 февраля, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Кулибин-клубом «Народного фронта» в результате объединения двух российских разработок была создана гусеничная платформа с автоматической турелью. Об этом сообщили в пресс-службе президентского движения.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«При поддержке Кулибин-клуба «Народного фронта» подмосковные разработчики гусеничной платформы «Варан», и изобретатели автоматизированной турели из Ивановской области объединили свои изделия для создания уникального робототехнического комплекса. Сама турель это система дистанционного управления пулеметом ДУП-2, разработана ивановскими изобретателями в городе Шуя. К ней подходит вся линейка пулеметов концерна Калашников, предусмотрено крепление для тепловизора», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что управление автоматической турелью осуществляется дистанционно на расстоянии до 100 м. Отмечается, что новая разработка уже успела показать свою эффективность на испытаниях в условиях, приближенных к полевым.

«Основная задача нашей установки — подъехать максимально близко к позиции врага, найти цель и уничтожить её. Расстояние управления до 15 км, есть дневные и ночные режимы наблюдения, стабилизация при езде. В ближайшее время мы отправим первые образцы на передовую для испытания в боевых условиях», — заявил представитель «Народного фронта» Владимир Крупин.

Кулибин-клуб «Народного фронта» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба «Народного фронта» в сентябре 2024 года также сообщила, что российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба передают российским бойцам на фронт инновационные системы радиоэлектронной борьбы «Гроза» для подавления беспилотников противника. Энтузиасты разрабатывают приборы для установки на броне или в окопах.