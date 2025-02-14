Москва, 14 февраля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Решение властей Австралии сделать исключение для YouTube в законе, который запретит доступ к соцсетям детям до 16 лет, вызывает серьёзные вопросы и обеспокоенность, отметили эксперты.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Закон, который вступит в силу в конце 2025 года, предполагает, что соцсети обязаны ввести строгие возрастные ограничения, а в случае несоблюдения требований им будут грозить значительные штрафы.

Для YouTube было сделано исключение — власти Австралии отметили, что считают его образовательным ресурсом, играющим важную роль в обучении. По данным опросов, YouTube — самая популярная платформа среди австралийских подростков: ею пользуется 90% молодёжи в возрасте 12–17 лет.

Эксперты по экстремизму и психическому здоровью отметили, что YouTube активно распространяет опасный контент, включая радикальные и порнографические материалы. Лиз Уолдек из Университета Макауори заявила, что алгоритмы YouTube могут стимулировать распространение экстремистского контента и показывать пользователям видео, вызывающие зависимость. Исследовательница Хелен Янг отметила, что платформа активно продвигает ультраправые и расистские материалы среди молодых пользователей, особенно юношей.

Агентство Reuters ранее провело тестирование алгоритмов YouTube и отметило: требуется не более 20 кликов по темам секса и COVID-19, чтобы пользователь увидел женоненавистнические и конспирологические видео. Изучение темы «европейской истории» на YouTube через 12 часов просмотра приводит к тому, что платформа предлагает расистский контент, отмечалось в сообщении. YouTube удалил некоторые из выявленных видео, но остальные остаются доступными, указали авторы.

YouTube ранее также критиковали за недостаточную модерацию и распространение экстремистского и противоправного контента. Исследователи отмечали, что алгоритмы YouTube могут способствовать распространению радикального контента: так, в арабоязычном сегменте платформы значительная часть рекомендуемых видео содержит религиозно нетерпимый контент.

Молодёжь на YouTube регулярно сталкивается с провокационным и радикальным контентом, и это представляет серьезную угрозу, поскольку именно данная аудитория наиболее подвержена манипуляциям и внешнему влиянию, отметил заместитель председателя Общественного совета при Минцифры, глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов.

«Уверен, что каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок рос в здоровой информационной среде, а не подвергался воздействию алгоритмов YouTube, которые бесконтрольно продвигают откровенно опасный контент. С точки зрения социальных и культурных особенностей, наши отечественные платформы выгодно отличаются: они не только более безопасны, но и по-настоящему близки пользователям. Но самое главное — они предлагают альтернативу, которая защищает, а не разрушает», — сказал эксперт.

YouTube — самая популярная платформа среди молодёжи, практически бесконтрольные алгоритмы которой активно продвигают опасный, порнографический и конспирологический контент, заявил эксперт РОЦИТ, резидент проекта «Телега Online» Илья Гогуа.

«Исключение YouTube из новых ограничений вызывает серьёзные вопросы. Оно либо демонстрирует двойные стандарты в регулировании цифровых платформ, либо свидетельствует о лоббировании интересов крупных корпораций, которые ставят прибыль выше безопасности пользователей», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что на фоне игнорирования проблем кибербуллинга администрацией зарубежных социальных сетей пора делать выбор в пользу отечественных сервисов, на которых пользователи не воспринимаются как расходный материал.

Google и её информационные ресурсы ранее неоднократно нарушали российское законодательство. В 2022 году ФАС признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. В ведомстве отметили, что такое поведение ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию. Эксперт Александр Малькевич в разговоре с ИА Регнум заявлял, что Google выступает против достоверной информации и навязывает людям «однобокое представление» о происходящем в мире.