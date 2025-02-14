Санкт-Петербург, 14 февраля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге школьник получил тяжелые травмы из-за упавшего на него шкафа. Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как пишет Telegram-канал «112», инцидент произошел 13 февраля на перемене. Второклассники бегали по коридору, где недавно установили раскладной тир. Конструкция была очень массивная, но её не закрепили. В итоге один из детей налетел на массивный шкаф во время игры, и шкаф упал на него, полностью накрыв школьника собой.

Вытащить пострадавшего удалось с большим трудом усилиями учителей и самих школьников.

Мальчик был без сознания и в крови. Ребенка в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга с кровоизлиянием, переломы височных костей, кровотечение из ушей, повреждение носовых пазух и ушибленные раны лица. Кроме того, у него зафиксирован шок второй степени.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, тир установили в школе без необходимых согласований и мер безопасности.

В декабре 2024 года в Самарской области три школьницы пострадали при обрушении потолка в школе. В Центре образования в Нагорном обрушился потолок в туалете для девочек. В момент инцидента в помещении находились три школьницы. Ран у них не было, и им оказали первую помощь, направив для обследования в медицинское учреждение.