Мирошник сообщил о гибели половины жителей Николаево-Дарьино
Мирошник сообщил о гибели половины захваченных ВСУ жителей Николаево-Дарьино
Курск, 14 февраля, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Половина жителей села Николаево-Дарьино в Курской области, захваченного украинскими военными, не дожили до освобождения Вооружёнными силами РФ. Об этом 14 февраля во время визита в Курскую область сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«У меня сейчас есть данные по людям, которые потеряли своих близких, которые прошли через унижение, пытки, через расстрелы людей, которые были вместе с ними <…> Николаево-Дарьино. Половина людей, которые оставались там на момент начала захвата, не дожили до освобождения по разным причинам», ― указал посол.
Он уточнил, что многие мирные граждане пострадали от прямых действий Украины, а именно расстрела людей, в результате целенаправленных ударов дронами, артиллерийских и ракетных обстрелов.
«Есть констатация, что люди погибли из-за непредоставления медицинской помощи <…> Есть факты, когда человека безоружного, представляющего гражданское население, просто расстреляли по каким-то причинам в спину, в голову», ― рассказал Мирошник.
Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Минобороны России сообщило, что украинские военные убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области, а других жителей держали в заложниках. Российские войска освободили населенный пункт 27 января. О происходившем там им рассказали выжившие, которые находились в ужасающих условиях.
В связи с убийствами мирных жителей в курском селе Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, убийства мирных жителей совершались с августа по декабрь прошлого года. Причастные к этим преступлениям будут установлены и привлечены к ответственности, добавила она.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в Николаево-Дарьино нашли обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.
Мирошник ранее заявил, что нечеловеческие поступки бойцов ВСУ в отношении жителей Курской области доказывают жестокость киевского режима.
Западные СМИ продолжают свою линию на умалчивание зверств боевиков киевского режима, прокомментировал прессе-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские дипломаты продолжают доносить информацию о преступлениях ВСУ до зарубежных коллег и на площадках международных организаций.