Курск, 14 февраля, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Половина жителей села Николаево-Дарьино в Курской области, захваченного украинскими военными, не дожили до освобождения Вооружёнными силами РФ. Об этом 14 февраля во время визита в Курскую область сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«У меня сейчас есть данные по людям, которые потеряли своих близких, которые прошли через унижение, пытки, через расстрелы людей, которые были вместе с ними <…> Николаево-Дарьино. Половина людей, которые оставались там на момент начала захвата, не дожили до освобождения по разным причинам», ― указал посол.

Он уточнил, что многие мирные граждане пострадали от прямых действий Украины, а именно расстрела людей, в результате целенаправленных ударов дронами, артиллерийских и ракетных обстрелов.

«Есть констатация, что люди погибли из-за непредоставления медицинской помощи <…> Есть факты, когда человека безоружного, представляющего гражданское население, просто расстреляли по каким-то причинам в спину, в голову», ― рассказал Мирошник.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Минобороны России сообщило, что украинские военные убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области, а других жителей держали в заложниках. Российские войска освободили населенный пункт 27 января. О происходившем там им рассказали выжившие, которые находились в ужасающих условиях.

В связи с убийствами мирных жителей в курском селе Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, убийства мирных жителей совершались с августа по декабрь прошлого года. Причастные к этим преступлениям будут установлены и привлечены к ответственности, добавила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в Николаево-Дарьино нашли обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.

Мирошник ранее заявил, что нечеловеческие поступки бойцов ВСУ в отношении жителей Курской области доказывают жестокость киевского режима.

Западные СМИ продолжают свою линию на умалчивание зверств боевиков киевского режима, прокомментировал прессе-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские дипломаты продолжают доносить информацию о преступлениях ВСУ до зарубежных коллег и на площадках международных организаций.