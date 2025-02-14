Мадрид, 14 февраля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Оказанная Украине помощь привела к опустошению резервов Европы. Об этом заявил 14 февраля министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью испанской газете Mundo.

Global Look Press

«Наши резервы были наполовину пусты… Теперь они опустели из-за поддержки Украины, и нам нужно пополнить их», — сказал глава МИД.

Будрис задался вопросом, как достичь такой цели в отсутствие финансирования. По его словам, проблемы с деньгами объясняют, почему в Европе не появляются новые военные заводы и не наращивается производство вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре немецкий предприниматель, основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком написал, что Европа будет освобождена от сторонников поддержки киевского режима после победы на выборах президента США Дональда Трампа. По его мнению, украинские власти столкнутся с большими трудностями.

3 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель не собирается обсуждать вопрос о сокращении помощи Украине. Она добавила, что Украина должна быть главным приоритетом для ЕС.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. Он подчёркивал, что поставки вооружений Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.