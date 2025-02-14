Москва, 14 февраля, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 февраля провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и предложил обсудить подготовку к сезону паводков и пожаров для минимализации их последствий.

Kremlin.ru

«Мы приближаемся к весне неизбежно. Весной, а затем и летом, у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, и пожары», — сказа глава государства.

Затем Российский лидер предоставил слово для доклада министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александру Куренкову.

Ранее глава МЧС заявил, что в 2025 году ряд российских регионов могут оказаться в зоне паводка и природных пожаров. По его словам, зачастую паводки настигают регионы европейской части страны, а также Башкирию, Чувашию, Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Новгородскую, Самарскую и Оренбургскую области.

Что касается природных пожаров, в начале весны высока вероятность их возникновения в южных районах Тувы, Забайкалья, Приморского и Хабаровского краёв, сообщил Куренков.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года в Алтайском крае из-за паводков был введён режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления находились 634 приусадебных участка, 87 домов в девяти населённых пунктах в пяти муниципальных образованиях.