Набиуллина указала на факторы, способствующие замедлению инфляции
Набиуллина: набирают силу факторы, способствующие замедлению инфляции в РФ
Москва, 14 февраля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. В России набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции, заявила 14 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции. Прежде всего продолжается охлаждение кредитования при росте сберегательной активности населения», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
По словам главы регулятора, на данный момент есть основания полагать, что набранной жёсткости денежно-кредитных условий будет достаточно, чтобы инфляция в стране в ближайшие месяцы начала замедляться.
Как отметила Набиуллина, данные об инфляции в январе и феврале 2025 года указывают на небольшое замедление роста цен в сравнении с концом 2024 года. При этом речь о переломе тренда роста инфляции пока не идёт, заключила глава ЦБ.
Как передавало ИА Регнум, 14 февраля совет директоров ЦБ России на первом в 2025 году заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Согласно прогнозу регулятора с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернётся к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что рост инфляции в 2024 году является вызовом для правительства. Перед министрами стоит задача снижения инфляции и выхода на траекторию устойчивого роста экономики, отмечал глава государства.