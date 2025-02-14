Москва, 14 февраля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. В России набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции, заявила 14 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции. Прежде всего продолжается охлаждение кредитования при росте сберегательной активности населения», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По словам главы регулятора, на данный момент есть основания полагать, что набранной жёсткости денежно-кредитных условий будет достаточно, чтобы инфляция в стране в ближайшие месяцы начала замедляться.

Как отметила Набиуллина, данные об инфляции в январе и феврале 2025 года указывают на небольшое замедление роста цен в сравнении с концом 2024 года. При этом речь о переломе тренда роста инфляции пока не идёт, заключила глава ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля совет директоров ЦБ России на первом в 2025 году заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Согласно прогнозу регулятора с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернётся к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что рост инфляции в 2024 году является вызовом для правительства. Перед министрами стоит задача снижения инфляции и выхода на траекторию устойчивого роста экономики, отмечал глава государства.