Берлин, 14 февраля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Олаф Шольц заявил о намерении завершить карьеру политика после того, как он покинет пост канцлера ФРГ. Об этом он рассказал в видеоподкасте Jung & Naiv.

Global Look Press

«Мой план «А» заключается в том, что я буду переизбран на пост канцлера. Но с моей точки зрения, это не значит, что за этим должно последовать что-то ещё», — отметил он.

По словам немецкого канцлера, после завершения своих полномочий на посту он хочет снова стать обычным гражданином.

Как передавало ИА Регнум, немецкий парламент 16 декабря выразил Шольцу вотум недоверия. В конце декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил на 23 февраля внеочередные парламентские выборы.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выдвинула кандидатом на пост канцлера Шольца, однако утверждению его кандидатуры в СДПГ предшествовали жёсткие дебаты. Партия всерьёз рассматривала кандидатуру более популярного в Германии министра обороны Бориса Писториуса. Однако выбор всё же остановили на действующем канцлере.

В беседе с ИА Регнум политолог-германист Тимофей Борисов высказал предположение, что на выборах с большой долей вероятности победит блок ХДС/ХСС. Новым канцлером немцы выберут Фридриха Мерца. Политолог подчеркнул, что и в этом случае в Германии снова образуется трёхсторонняя неустойчивая коалиция, поскольку единоличного большинства у ХДС не будет.