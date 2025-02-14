Москва, 14 февраля, 2025, 15:26 — ИА Регнум. 14 февраля — Международный день книгодарения. В общероссийской акции «Дарите книги с любовью» участвовали сотрудники «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» участвовали в Дне книгодарения

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделяется произведениям, посвященным героям и сражениям тех лет. Например, «Тюменнефтегаз» поддержал издание книги Сергея Полонского — «9 Великих битв 1941–1945», содержащей множество исторических фактов, карт, фотографий, что способствует сохранению памяти о тех событиях и цене Победы советского народа над фашизмом.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» участвовали в Дне книгодарения

Активисты Куйбышевского НПЗ передали более 100 книг воспитанникам самарской школы-интерната №136 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Более двухсот новых изданий Новокуйбышевский НПЗ отправил в библиотеку городской социальной гостиницы, где временно размещаются родители с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники Сызранского НПЗ подарили книги пациентам педиатрического отделения и отделения детской хирургии Сызранской больницы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» участвовали в Дне книгодарения

Книгами также поделились сотрудники «Удмуртнефти», «РН-Северо-Запад», «Сахалинморнефтегаз-Шельф», работники самарской группы заводов компании и многие другие.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» участвовали в Дне книгодарения

Волонтеры компании ежегодно передают печатные издания в городские и сельские библиотеки, музеи, образовательные и медицинские учреждения. Нефтяники приносят самые разные издания, включая энциклопедические, научно-популярные и художественные книги.