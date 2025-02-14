Рим, 14 февраля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, проигравший россиянину Александру Большунову в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии, участвовал в церемонии награждения с украинским флагом на рукаве. Итальянец рассказал, что поздравил соперника на финише и пожал ему руку, в беседе с ТАСС.

Global Look Press Александр Большунов

По словам Бузина, он и другие лыжники не ожидали увидеть соперника из России, так как были убеждены, что россиянам полностью запретили участвовать в международных соревнованиях.

«Хочу сказать, что я ничего не имею против Большунова как человека, он тоже поздравил меня на финише, как только я приехал, и я сделал то же самое, мы пожали друг другу руки, потому что таким и должен быть спорт», — сказал итальянский спортсмен.

Бузин добавил, что победа Большунова была честной — он оказался быстрее на последнем спуске, догнать его не удалось. Соперники россиянина сделали всё, что могли.

Как сообщало ИА Регнум, трехкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира Большунов победил в гонке Sudtirol Moonlight Classic на дистанции 30 км классическим стилем. Ему удалось оторваться от Бузина только в самом конце, итальянец финишировал на 14,4 с позже.

Европейский тренировочный турнир стал для 28-летнего россиянина первым за несколько лет. Организаторы гонки заявили, что разделяют спорт и политику. Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая в 2022 году запретила участвовать в своих соревнованиях российским и белорусским спортсменам.