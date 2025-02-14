Москва, 14 февраля, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появился на сайте Кремля. При нажатии на него можно перейти на официальный сайт празднования юбилея, где предоставлена информация о всех планируемых мероприятиях.

Скриншот сайта kremlin.ru

На логотипе изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», расположенная в Волгограде и посвящённая Героям Сталинградской битвы. Также на нём представлены георгиевская лента, слово «Победа!» и цифры «80».

Скриншот сайта may9.ru

Как передавало ИА Регнум, в 2025 году исполнится 80 лет со дня победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. На торжественные мероприятия в Москву приглашены лидеры дружественных России стран.

Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву. Ранее глава государства заявил, что РФ ожидает лидеров стран — участниц ОДКБ и их воинские расчёты на параде Победы.

Уже известно, что Москву в мае 2025 года в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетят, в частности, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин.

Министр обороны России Андрей Белоусов 15 января рассказал, что на парад Победы в Москве были приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран. На данный момент 10 из них уже подтвердили своё участие в нём, уточнил он.

Указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы президент России Владимир Путин подписал в июле 2023 года. Глава государства призвал провести праздничные мероприятия к 80-летию Победы не только ярко и торжественно, но и наполнить их глубоким содержанием.

19 ноября 2024 года в России представили официальный логотип к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.