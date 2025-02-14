Москва, 14 февраля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. В Москве проходит Фестиваль творчества для участников СВО «По праву памяти», в течение трёх дней победители творческого конкурса будут представлять свои работы, сообщила ИА Регнум пресс-служба «Бессмертного полка».

Пресс-служба «Бессмертного полка»

В рамках фестиваля при поддержке Фонда культурных инициатив состоится праздничный концерт для участников СВО и их семей, волонтёров и курсантов военных училищ, а также выставка рисунков, присланных на конкурс, и презентация фильма о героях нашего времени.

В первый день фестиваля состоялась творческая встреча в Театре им. Евг. Вахтангова — победители Всероссийского конкурса «Мы этой памяти верны» представили свои песни, стихи, эссе, видеоролики и рисунки. Для участников провели экскурсию по театру и рассказали о знаменитых актёрах, в том числе о народном артисте СССР, сопредседателе центрального штаба «Бессмертного полка» Василии Лановом.

Одним из самых масштабных мероприятий фестиваля стал праздничный концерт в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Зрителями стали более 1200 участников СВО и членов их семьей, военнослужащих, волонтёров и активистов общественных движений.

«Этот фестиваль, праздник творчества, мы организовали для участников СВО вместе с бойцами, которые поделились своими песнями, зарисовками «из-за ленточки» и рассказами на нашем конкурсе «По праву памяти». В такое время, когда нашему народу вновь пришлось встать на защиту Отечества, в этот вечер мы хотим поблагодарить вас, дорогие защитники, через песни и стихи и сказать — мы вами гордимся!» — отметил сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка», кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

Участие в концерте приняли Олег Газманов, Дмитрий Дюжев, Сергей Куприк, Алексей Поддубный, Ольга Будина. Вели мероприятие Дюжев и телеведущая Мария Ситтель. Свою песню («Да, мы не те, что были») представил и победитель конкурса «По праву памяти» в номинации «С песней к Победе», участник СВО Александр Барышников.

«Песню я написал в госпитале уже здесь, не на передовой, и думал о том, как мы все вернёмся домой. Теперь я могу поделиться ей со всеми, рад, что мою песню услышала вся страна, спасибо «Бессмертному полку России», — сказал Барышников.

Участие в награждении победителей конкурса «По праву памяти» приняли Сергей Макаров, член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Алексей Наумец, народный артист России Александр Михайлов и Алексей Поддубный.

«Наша страна неспокойная, наша страна неравнодушная, наша страна очень внимательна к своим героям. И ещё раз повторюсь, такие конкурсы нужны именно для того, чтобы выплеск, выход этому творчеству формировался в конкретном государственном потоке», — отметил заслуженный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Денис Майданов.

На одной из площадок фестиваля была представлена выставка рисунков, полученных в номинации «Своих не бросаем». Рисунки были оформлены в открытки, которые все желающие адресовали бойцам ВС РФ — военные получат их в День защитника Отечества.

Концерт завершился выступлением Олега Газманова, песню «Вперёд, Россия» вместе с ним исполнили победители конкурса и весь зал, отметила пресс-служба.

«Участники СВО должны понимать, что не они одни там воюют, что те, кто мирно живут в городах, понимают, помогают, и не только песнями. Кто-то молится, кто-то помогает, плетёт сети для специальных нужд нашего воинства. Делают всё для того, чтобы наши воины вернулись домой невредимыми и с Победой… Мы с вами всей душой!» — сказал Газманов.

Фестиваль завершится 20 февраля в Музее Победы, где будет открыта выставка рисунков «Своих не бросаем». Её дополнили работами члена жюри конкурса, художника Алексея Крюкова. В одном из залов музея также пройдет презентация документального фильма «По праву памяти» об участниках СВО и их семьях.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества — в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Глава государства также напомнил, что в мае будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В своём новогоднем обращении Путин назвал бойцов СВО подлинными героями России. В новогоднюю ночь мысли миллионов граждан страны — вместе с воинами, отметил глава государства. Ранее президент назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации.