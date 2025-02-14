Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 14 февраля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Сотрудник администрации Николаевского района Хабаровского края найден мёртвым возле многоэтажного жилого дома в городе Николаевске-на-Амуре. Об этом сообщил журналистам источник в местных оперативных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тело обнаружили 14 февраля. Источник рассказал, что мужчина являлся фигурантом уголовного дела.

«Сотрудник муниципального архива администрации Николаевского района проходил по уголовному делу по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) из-за высказываний в адрес военнослужащих ВС РФ», — отметил собеседник, которого цитирует ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2021 года в своем рабочем кабинете был найден мертвым исполняющий обязанности главы управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока. Уточнялось, что мужчина работал в мэрии города с 2019 года.

В июле 2023 года в садовом товариществе в районе посёлка Нахабино в Подмосковье было найдено тело крупного строительного инвестора и бывшего сотрудника Минстроя. Труп обнаружили в доме, который принадлежал мужчине.