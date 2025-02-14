Нижний Новгород, 14 февраля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Социокультурный фестиваль «Система ФЕСТ» начался в Нижнем Новгороде. На мероприятии пройдет награждение финалистов стипендиального конкурса «Система», двухдневный хакатон «Система Хак: программируем без границ» и другие события. Организаторами фестиваля выступают Благотворительный фонд «Система» и цифровая экосистема МТС.

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Для конкурса «Система» студенты из 13 регионов России представили свои разработки, направленные на улучшение качества жизни. Эксперты группы «Эталон» совместно с представителями МТС и BN Group оценили проекты и выбрали лучшие решения. Имена победителей будут объявлены не позднее 20 февраля 2025 года.

«Группа «Эталон» как динамично развивающаяся федеральная компания определяет для себя ряд важных факторов работы с молодёжью — это возможность передачи своей экспертизы и знаний следующим поколениям профессионалов, привлечение будущих кадров в самом начале их пути, возможность свежим взглядом посмотреть на свои бизнес-процессы и подчерпнуть инновационные идеи, альтернативные подходы молодых специалистов в отрасли», — сказала вице-президент по управлению персоналом и общим вопросам группы «Эталон» Анастасия Родина.

Она также отметила важность знакомства молодежи с проектами построения комфортной инклюзивной городской среды. По словам Родиной, фестиваль «Система ФЕСТ», как и многие другие проекты благотворительного фонда «Система», помогает услышать молодое поколение, поддержать интересный и содержательный диалог по актуальным вопросам.

Так, на хакатоне «Система Хак: программируем без границ», который пройдет в рамках фестиваля, ИТ-специалисты будут работать над решением важной социальной задачи. Оператором турнира выступит платформа Codenrock, а экспертами представители группы «Эталон», МТС и других технологичных компаний. На хакатоне также расскажут об инклюзии в ИТ, а затем предложат участникам разработать цифровые решения и сервисы, которые могут улучшить качество жизни людей с особыми потребностями.