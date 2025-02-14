Москва, 14 февраля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Ошибка в названии памятника русскому писателю и поэту Александру Пушкину будет исправлена в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

«Необходимые документы — акт государственной историко-культурной экспертизы по внесению изменений в реестр в части наименования «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э.»., а также документы, подтверждающие исправление ошибки в названии объекта — поступят в Минкультуры России, а также в Правительство в течение следующей недели», — отметил первый замминистр культуры РФ Сергей Обрывалин.

По его словам, вскоре после поступления необходимых документов изменения будут оперативно внесены в постановление правительства РФ, а также в приказ Минкультуры.

Как передавало ИА Регнум, путаница с именем дуэлянта Пушкина была выявлена в официальном документе правительства во время пленарного заседания Госдумы. По словам одного из депутатов, автор документа мог перепутать Жоржа Дантеса с героем романа «Граф Монте Кристо» Эдмоном Дантесом.

Вскоре председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил в срочном порядке провести такую экспертизу и подсказать коллегам из исполнительной власти, то ли грубая ошибка, то ли вопиющая безграмотность была исправлена.