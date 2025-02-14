Курск, 14 февраля, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшие сутки отразили две контратаки украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Отражены две контратаки противника», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

При этом за прошедшие сутки ВСУ потеряли в регионе более 290 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра и пять боевых бронированных машин. Кроме того, украинские сил за это время лишились четырёх артиллерийских орудий, четырёх минометов, зенитного ракетного комплекса, склада боеприпасов и трёх пунктов управления дронами.

Всего с начала атаки ВСУ на Курскую область потери противника на указанном направлении составили свыше 60,5 тыс. военных.

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