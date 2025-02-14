Москва, 14 февраля, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Российский военный сохранил жизнь бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который начал молиться перед ударом дрона. Об этом 14 февраля сообщил Telegram-канал «Работайте, братья!».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По данным канала, оператор дрона российской группировки войск «Центр» из батальона «Сатурн» с позывным Псих собирался осуществить очередной сброс с дрона на раненого украинского военного.

«Однако после первого взрыва рядом с собой ВСУшник встал на колени и начал креститься», — говорится в сообщении.

Этот момент запечатлела камера объективного контроля на летательном аппарате. Российский военнослужащий решил пощадить бойца украинской армии. Его вывели на позиции ВСУ с помощью разведывательного дрона. На каком направлении в зоне проведения спецоперации это произошло, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, о подобном случае стало известно вечером 8 февраля. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российский оператор БПЛА занимался уничтожением наблюдательного пункта противника на одном из островов на Днепре под Херсоном. В этот момент из укрытия выскочил украинский боец и начал креститься. Военный армии России сохранил ему жизнь и не стал наносить удар.

В мае прошлого года военнослужащие ВС РФ спасли бойца ВСУ Валентина Мантипорова, которого сослуживцы оставили в блиндаже без прикрытия. После обрушения сооружения он не мог выбраться самостоятельно. Пришедшие российские военные вызволили его из-под завалов.

Историк, политолог и публицист Михаил Смолин заявил, что российские военные ведут себя в соответствии с этическими принципами в отношении тех, кто безоружен, находится в критическом положении и просит о помощи, и спасают их.