Москва, 14 февраля, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, прогнозируемых ранее. 14 февраля пресс-служба ЦБ опубликовала среднесрочный прогноз регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернётся к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — сказано в сообщении ЦБ.

В 2024 году инфляция в России составила 9,52%. На 2026–2027 годы прогноз инфляции сохранён на уровне в 4%.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее, отметили в ЦБ.

Согласно среднесрочному прогнозу Центробанка, в 2025 году ключевая ставка будет находиться в диапазоне 19-22%, в 2026 году — 13-14%, а в 2027 году — 7,5-8,5%.

Банк России ожидает постепенного снижения инфляционного давления уже в ближайшие месяцы под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности, отмечалось в сообщении.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллинаранее указывала: жёсткая денежная политика регулятора приведёт к тому, что инфляция будет снижаться в ближайшие кварталы.

Президент Владимир Путин заявлял, что рост инфляции в 2024 году является вызовом для правительства. Перед министрами стоит задача снижения инфляции и выхода на траекторию устойчивого роста экономики, отмечал глава государства на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.