Бердянск, Запорожская область, 14 февраля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Правоохранители задержали второго подозреваемого в подрыве автомобиля бывшего судьи в городе Бердянске Запорожской области по заданию Киева. Об этом сообщила 14 февраля пресс-служба СК России.

«В результате грамотно спланированных следственных действий при содействии сотрудников УФСБ России по Запорожской области он задержан, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Теракт был совершен 2 октября 2024 года возле дома потерпевшего — местного кандидата на должность судьи. Два жителя Бердянска, выполнявшие, по данным следствия, задание Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, установили под автомобилем бомбу и привели ее в действие. В результате машина получила повреждения, ее владелец не пострадал.

Уголовное дело, возбужденное по факту подрыва, расследуется по статьям о теракте и незаконном обращении с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Уточняется, что второму фигуранту 35 лет.

Представители киевского режима пообещали исполнителям теракта $10 тыс. и передали им компоненты для бомбы. Оставшиеся после подрыва элементы и взрывчатку злоумышленники спрятали в тайник, чтобы использовать в дальнейшем. Схрон обнаружили в ходе следственных действий.

О задержании первого подозреваемого, также 35-летнего жителя Бердянска, российские силовые структуры информировали 7 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ России выявили и задержали в Донецке диверсанта ГУР минобороны Украины, причастного к незаконному приобретению взрывных устройств. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с взрывчатыми веществами или взрывными устройствами.