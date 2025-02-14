Москва, 14 февраля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. В России мошенники начали выдавать себя в переписке за менеджеров по продажам, чтобы получить доступ к почте жертвы. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В переписке злоумышленники представляются менеджерами по продажам и просят подписать и отправить договор, который якобы находится в приложении. Однако если пользователь откроет PDF-файл, прикреплённый к письму, он увидит уведомление об ошибке», — говорится в сообщении.

При этом когда пользователю высвечивается уведомление об ошибке, на самом деле он попадает на фишинговую страницу. Далее его просят ввести данные для авторизации, которые мошенники похищают.

Эксперт компании по кибербезопасности Роман Деденок в беседе с «РИА Новости» уточнил, что этот способ мошенничества рассчитан скорее на небольшие фирмы, что развенчивает сформировавшийся миф о том, что предприятия малого бизнеса неинтересны мошенникам. Он также призвал не переходить по ссылкам, не скачивать файлы из подозрительных сообщений и не вводить учетные данные на сомнительных ресурсах.

Как передавало ИА Регнум, примерно 1,5 млрд рублей было взыскано в 2024 году прокурорами в России с владельцев банковских карт, на которые первично переводились средства, похищенные мошенниками. За год число таких преступлений выросло на 15% — до 130 тысяч.

Ранее в Госдуме заявили, что самыми распространёнными способами мошенничества в 2024 году стали те, при которых злоумышленники звонят сотрудникам компаний и представляются им руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши.

8 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. Также глава государства поручил правительству подготовить пакет поправок к законодательству по противодействию киберпреступлениям.