Москва, 14 февраля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. В России стало сложно найти дешёвые новые иномарки, такие как Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Эти модели, ранее пользовавшиеся высоким спросом, перестали выпускаться с 2022 года, и дилеры продавали оставшиеся на складах автомобили.

Global Look Press

«Ситуация сейчас сложилась рядовая: силён стереотип о надёжности автомобилей ушедших брендов, а проблемы, с которыми нередко сталкивались владельцы этих авто, позабылись», — отметил автоэксперт Егор Васильев в беседе с «Прайм».

По словам эксперта, россияне всё ещё по инерции ищут и покупают иномарки, но с каждым годом возрастает количество подводных камней. Покупка иномарок через параллельный импорт сопровождается высокими затратами и рисками, а обслуживание становится всё более сложной задачей для автовладельцев.

Как сообщало ИА Регнум, заменой ушедшим иномаркам стали китайские автомобили и модели отечественного производства. В 2024 году бренд Lada обогнал Kia и Hyundai по доле продаж, составив 15% от общего числа покупок автомобилей в России. Kia и Hyundai заняли второе и третье места с долями 9% и 7% соответственно, а Volkswagen и Toyota — по 6%. Среди самых популярных новых автомобилей в 2024 году оказались российские Lada Granta, Lada Vesta и Lada Niva, в то время как в прошлом году второе и третье места занимали Hyundai и Kia.