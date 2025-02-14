Москва, 14 февраля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых практически не повлияло на курс рубля, следует из данных Московской биржи.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По состоянию на 13:33 мск курс юаня к рублю составил 12,383 рубля, в то время как до сообщения регулятора китайская валюта торговалась на отметке 12,3765 рубля. По мнению аналитиков, решение ЦБ вряд ли приведёт к изменению курса рубля в ближайшей перспективе.

14 февраля совет директоров ЦБ России на первом в 2025 году заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Согласно прогнозу Центробанка, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернётся к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Отмечается, что регулятор в ближайшие месяцы ожидает постепенного снижения инфляционного давления под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По прогнозу регулятора, годовая инфляция с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4% в 2026 году. При этом показатель недельной инфляции составил 0,35%, с начала декабря — 0,97%, с начала года — 9,14%.