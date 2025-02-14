Газа, Палестина, 14 февраля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Российский гражданин Александр Труфанов, удерживаемый в секторе Газа, будет освобожден 15 февраля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале группировки «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»).

Кадр из видео Александр Труфанов

«В рамках соглашения [с Израилем] мы решили в субботу 15 февраля освободить заложника Александра Труфанова», — заявили в организации.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля заместитель председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что россиянина Труфанова освободят из плена в ближайшее время. Он отметил, что было принято решение освободить Труфанова на первом этапе сделки в качестве ответного жеста на позицию России по палестинскому вопросу. Что касается уроженца Донбасса Максима Харкина, его освобождение обсудят на втором этапе сделки с Израилем, добавил Абу-Марзук.

Труфанов, имеющий также гражданство Израиля, попал в плен к ХАМАС в 2023 году. Посол Израиля в России Симона Гальперин 20 января сообщила, что он находится в списке из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения с ХАМАС.

Позже российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Труфанов был ранен в секторе Газа при захвате заложников боевиками ХАМАС, поэтому состояние его здоровья «не совсем удовлетворительное».