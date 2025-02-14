Пермь, 14 февраля, 2025, 14:17 — ИА Регнум. В аэропорту Перми пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

РИА Новости

«Сегодня в 14:30 самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы», ― говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале.

Инцидент повлиял на работу авиаузла. Аэропорт Большое Савино временно закрыли на приём и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы отправили два рейса ― из Екатеринбурга и Ижевска.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 января в посёлке Нелькан в Хабаровском крае воздушное судно «Хабаровских авиалиний», на борту которого находились 23 пассажира, не смогло взлететь при разгоне. Во время торможения Ан-24 выехал за ВПП на расстояние почти 30 м и врезался в кусты. Лайнер временно отстранили от полётов, эксперты проведут оценку его технического состояния.

10 декабря в Якутии за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет Як-40. Борт прибыл из Братска в Олекминск. В результате инцидента никто не пострадал.