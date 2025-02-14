Москва, 14 февраля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Две сестры, находившиеся на украинской территории, при посредничестве Катара вернулись к маме в Россию. Об этом 14 февраля сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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«В последние годы девочки жили у бабушки с дедушкой на Украине, мама работала в России и регулярно их навещала. Однако после начала СВО приехать за дочками женщина уже не смогла», — написала она в Telegram-канале.

Как отметила Львова-Белова, на данный момент усилиями аппарата уполномоченного по правам ребёнка с близкими в России воссоединились 17 детей из 11 семей. При этом 95 детей из 75 семей вернулись к близким на Украину и в другие страны.

Как передавало ИА Регнум, 25 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани по телефону обсудили посредничество Дохи в вопросе возвращения российских и украинских детей в семьи, разлученные из-за конфликта на Украине.

В декабре Львова-Белова сообщила, что при посредничестве Катара с близкими воссоединились 87 детей на Украине и 15 в России. В ноябре Украина при посредничестве Катара передала России двух детей в рамках процесса воссоединения семей. Домой вернулись два мальчика, которых вывезли из зоны боевых действий.

Президент России Владимир Путин в мае на встрече с Львовой-Беловой подчеркнул важность воссоединения российских и украинских детей с родителями. Детский омбудсмен при этом отметила, что киевский режим не освещает случаи передачи Россией на Украину детей, спасённых из зоны конфликта, поскольку это противоречит обвинениям в «агрессии» Москвы и «захвате» несовершеннолетних.