Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Подозреваемый в наезде на толпу демонстрантов в центре Мюнхена афганец признался, что сделал это намеренно. Об этом сообщила представитель местной прокуратуры Габриэле Тильман.

Global Look Press

«Задержанный подозреваемый признался, что намеренно въехал в участников демонстрации. Он назвал мотив, который я могу описать как религиозный», — рассказала она.

По словам Тильманн, в данном случае речь идёт об исламистски мотивированном преступлении. При этом у прокуратуры нет данных о том, состоял ли подозреваемый в каких-либо экстремистских или террористических группировках.

Она уточнила, что следствие также продолжит выяснять, почему наезд произошёл именно в тот день и в то время и почему его жертвами стали участники профсоюзной демонстрации.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля автомобиль Smart въехал в толпу людей в центре Мюнхена. Инцидент произошёл около 10:00 (12:00 мск) во время профсоюзной уличной демонстрации в городе. Некоторые из очевидцев заявили, что водитель совершил наезд умышленно. Полицейские разбили стекло автомобиля, чтобы задержать его. По данным на 14 февраля, число пострадавших составляет 36 человек, из которых двое получили тяжёлые травмы, а ещё восемь человек — травмы средней тяжести.

Газета Bild со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что водителем автомобиля, протаранившего толпу, является гражданин Афганистана. А по информации немецкой газеты Der Spiegel, 24-летний подозреваемый переехал в Германию из Афганистана в 2016 году, после чего регулярно публиковал посты с исламистским содержанием.

Позже министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн также сообщил, что задержанный подозреваемый ранее просил убежища в Германии и получил отказ. Глава местного ведомства уточнил, что подозреваемый не был ранее связан с совершением актов насилия, однако был замешан в воровстве из магазинов и преступлениях с наркотическими веществами.