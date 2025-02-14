Москва, 14 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который планирует участвовать в выборах главы города в сентябре. Об этом российский лидер заявил в ходе рабочей встречи с чиновником.

Константин Михальчевский/РИА Новости Михаил Развожаев

Путин провёл встречу с Развожаевым в режиме видеоконференции 14 февраля. Губернатор представил доклад главе государства о социально-экономической ситуации в регионе, включая ход реализации государственных программ по развитию города и национальных проектов.

Путин отметил, что за последние годы под руководством Развожаева в Севастополе было проведено много работы.

«Безусловно, пожелал бы вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя — разумеется, при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января Развожаев, выступая на совещании по социально-экономическому развитию регионов, доложил Путину, что, по предварительным данным, возглавляемый им город сумел привлечь около 237 млрд частных инвестиций с начала 2024 года, перевыполнив план. Он напомнил, что президент поставил задачу перед Севастополем привлечь 200 млрд инвестиций по итогам 2025 года.