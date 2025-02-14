* * — физическое лицо, признанное в РФ иногентом; внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов; ** — признан в РФ иноагентом

Москва, 14 февраля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Дочь телеведущей Татьяны Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) и юмориста Михаила Шаца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), блогера Софью Шац потребовали признать иноагентом. На этом настаивают участники движения «Сорок Сороков», сообщил 14 февраля Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео Софья Шац

Такое требование общественники направили в МВД и Министерство юстиции РФ. Они также попросили проверить Шац на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дискредитацию российской армии.

«Поводом стали неоднократные антироссийские заявления 26-летней ведущей, ее высказывания против спецоперации и утверждения о переводе денег на Украину», — говорится в сообщении.

По данным канала, после начала спецоперации Софья Шац сначала уехала к матери в Испанию, потом к отцу в Израиль, а затем перебралась с женихом в Португалию.

Как передавало ИА Регнум, Михаил Шац, с 2015 года имеющий израильское гражданство, переехал в эту страну после начала российской спецоперации на Украине. Проведение СВО он осудил. В сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило его в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Он безуспешно пытался отменить этот статус через суд.

24 декабря прошлого года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии за пропаганду терроризма. Также ей запретили на четыре года заниматься деятельностью по администрированию интернет-ресурсов.

Телеведущая 6 декабря призналась, что хотела бы вернуться в Россию и мечтает об этом, но из-за возбужденного в отношении нее уголовного дела об оправдании терроризма не может этого сделать.

25 января Лазарева сообщила, что развелась с Шацем.