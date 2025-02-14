Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Встречу главы киевского режима Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене отложили в последний момент. Об этом сообщило 14 февраля издание «Европейская правда».

Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

Отмечено, что решение о переносе встречи на более позднее время было принято уже после того, как журналисты начали входить в зал для переговоров. Перед этим украинская сторона передала США доработанный проект меморандума о партнерстве.

«Американская сторона попросила время, чтобы с ним поработать», — указано в материале.

Вероятно, речь идет о соглашении по полезным ископаемым, проект которого 12 февраля привез в Киев глава американского минфина Скотт Бессент. Накануне телеканал CNN сообщил, что Зеленский не подписал этот документ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп заявил, что отправил Бессента в Киев за документом, гарантирующим возвращение потраченных на поддержку Украины средств. Он отметил, что США вложили в киевский режим намного больше денег, чем европейские страны, и теперь, поддерживая Украину, хотят получить обязательства.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на уже оказанную финансовую помощь киевскому режиму.